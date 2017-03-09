(Görüntülü Haber) Bakan Avcı Almanyalı Türkleri Türkiye'de tatile çağırdı

Mahmut TOSUN/BERLİN,() - Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na katılmak üzere Berlin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, çok sayıda Berlinli vatandaşı ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı. Burada bir selamlama konuşması yapan Bakan Avcı, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı komşularıyla birlikte bu sene Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı. Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde, turizm konusunda vatandaşlardan ülkelerinin yanında yer almasını isteyen Nabi Avcı şu ifadelere yer verdi: "Değerli kardeşlerim, sizleri turizmde yeni bir atılım başlattığımız bu dönemde tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülke olan Türkiye'de komşularınızla, dostlarınızla tatil yapmaya davet ediyorum. Millet olarak topyekûn taşın altına elimizi koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bildiğiniz gibi dünya turizmi son dönemde küresel terörün tehdidi altında. Söz konusu olaylardan Türk turizmi de menfi şekilde etkilenmiştir. Bu maksatla 2016 yılında hükümetimizin yürürlüğe koyduğu turizm acil eylem planı destek paketine ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde büyük bir turizm hamlesi başlattık. Bu kapsamda 'Komşunu AL Gel' kampanyasıyla hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hem de komşularını tatillerini geçirmek üzere ülkemize davet ediyoruz." Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan ve Türk Sivil Toplum kuruluşlarından Türkiye'nin birer fahri turizm elçisi gibi çalışmalarını isteyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, aynı zamanda olası düğünlerini ve benzeri farklı törenlerini de Türkiye'de gerçekleştirmelerini talep etti. Bakan Avcı'nın konuşmasından sonra misafirlere açık büfe yemek ikram edildi. Berlin'in sevilen müzik gruplarından 'Ensemble Olivinn'de akşam yemeğine müzikleriyle eşlik etti.