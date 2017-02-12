(Görüntülü Haber) Bağdat'ta kanlı protesto gösterisi

Irak'ta Sadr Hareketi yanlılarının, başkent Bağdat'ın Tahrir meydanında yoğun güvenlik tedbirleri altında düzenlediği gösterilerde şiddet olayları yaşandı. Sadr taraftarlarının, Tahrir meydanındaki barışçıl gösterilerinde, yasaların ve seçim komiserliğinin değiştirilmesinin yanı sıra devlet kurumlarında hizmetlerin sağlanması ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması istendi. Gösteri sırasında Sadr Hareketi Lideri Mukteda El Sadr yayınladığı bir bildiride, göstericilerin, hükümet binaları ve Parlamento'nun bulunduğu korunaklı yeşil bölge önüne yakınlaşmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu. Yeşil Bölge önüne doğru gitmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında önce arbede daha sonra çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahale etti. Güvenlik güçleri, meydanın yakınındaki hükumet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye giden yolları kapattı. Bağdat valisi Ali el Timimi, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 4 kişinin öldüğünü aralarında 79 kişinin silahla vurulduğunu, şiddet olaylarında 320 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu arada Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tahrir meydanı ve çevresindeki bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, diğer 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. Can kaybının yaşandığı protesto gösterisi, üç gün önce yine Sadır Hareketinin Yeşil Bölge önünde düzenlediği bir gösteriden sonra düzenlendi. Bu gösterilerde seçim komiserliğinin değiştirilerek yenisinin seçilmesi, seçim yasasının değiştirilmesi ve reformların uygulanması istendi. Sadır Hareketi yanlısı din adamları yasaların değiştirilmesinin altını çizdi. Mukteda El Sadr ayni günde 2. Bildiriyi yayınladı Bağdat'ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen gerginlikten sonra Sadır Hareketi lideri Muktada El Sadır gösterideki yanlılarının bölgeden çekilmelerini istedi. Sadır Hareketi lideri Muktada El Sadır yaptığı bir açıklamada, göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığını belirterek olaylardan Başbakan İbadi'yi sorumlu tuttu. Sadır, bu olaylara karşı daha sert tepki vereceğini belirtti. Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ndeki Komiserlik Üyesi Muhsin El Musevi göstericilerin talebi üzerine istifa etti. Sadr ayrıca, barışçıl göstericileri kurtarmak için Birleşmiş Milletler ile İnsan hakları örgütlerinin müdahalesini talep etti. Sadr hareketi lideri Mukteda El Sadr, bugünkü olaylardan Başbakan İbadi'yi sorumlu tuttu. Açıklamada tepkilerinin sert olacağını ve ölenlerin kanının boşa gitmeyeceğini belirtti. Bildirisinin sonunda El Sadır, "masumların canını korumak ve hükümet teröründen korumak için taktikli şekilde belirsiz bir süreye kadar çekilmenizi rica ederim" dedi. Ayrıca Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinin gösteri koordinasyonu yetkililerinden tehdit aldığı öne sürüldü. Komiserlik, Başbakan İbadi ve uluslararası mahfilden korunma talebinde bulundu. Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğindeki Komiserlik Üyesi Muhsin El Musevi göstericilerin talebi üzerine istifa etti.