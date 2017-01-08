(Görüntülü Haber) Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü (2)

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Irak () - Bağdat'ta Cemile Hal Çarşısına 1 haftada 2. bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın başkenti Bağdat bu sabah yine patlamayla sarsıldı. Bağdat'ın kuzey doğusunda yer alan Cemile hal çarşısına son bir haftada 2. intihar saldırısı düzenlendi. Bağdat operasyonlar komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cemile hal çarşısı girişinde nöbet tutan askerler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracı kullanan intihar eylemcisi dur ihtarına uymadı ve askerler ona ateş etmeye başladı. Eylemci kullandığı bombalı aracı havaya uçurdu, saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.'' Sosyal paylaşım sitelerinde patlama sonrası paylaşılan görüntülere göre patlama çok sayıda iş yeri ile araçları hurdaya çevirmiş, ankaz altında kalan vatandaşların kurtarma çabalarıda yer almaktadır.