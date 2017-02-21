(Görüntülü Haber) Azerbeycan'ın First Lady'si Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadı. Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının evet oyu kullandığı referandumla, Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları makamlarının oluşturulması kararı alınmıştı. Bu alınan kararın ardından Mihriban Aliyeva'nın, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atandığı duyuruldu.