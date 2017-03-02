Ali KAN, BAKÜ, 2 Mart () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait bir karargahın vurulduğunu duyurarak görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalline karşılık verilerek, karargâhın vurulduğu açıkladı.
(Görüntülü Haber) Azerbaycan, Ermenistan karargahının vurulduğu anın görüntüsü paylaştı
Ali KAN, BAKÜ, 2 Mart () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait bir karargahın vurulduğunu duyurarak görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalline karşılık verilerek, karargâhın...
02 Mart 2017 Perşembe 12:04
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