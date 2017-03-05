Ekber Karabağ, Tahran, 5 Mart () - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için bugün İran’a geldi. Azeri Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani tarafından başkent Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. Son üç yılda Tahran’a üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Aliyev’i üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet eşlik ediyor. Resmi karşılama töreninden sonrası iki lider heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Tahran-Bakü ilişkileri başta olmak üzere Karabağ meselesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran’da
Ekber Karabağ, Tahran, 5 Mart () - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için bugün İran’a geldi. Azeri Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani tarafından başkent Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda...
05 Mart 2017 Pazar 16:35
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