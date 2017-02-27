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(Görüntülü Haber) “Avusturya’da herkesin gösteri hakkı vardır”

İhsan Ekici / Viyana, 27 Şubat () –Avusturya Başbakanı Christian Kern’in Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı İkili resmi görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa’ya yapmayı planladığı referandum çalışmaları...

İhsan Ekici / Viyana, 27 Şubat () –Avusturya Başbakanı Christian Kern’in Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı İkili resmi görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa’ya yapmayı planladığı referandum çalışmaları damgasını vurdu. Türkiye’de Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum Avusturya’da gündem yaratmaya devam ediyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uyararak “ Referandum için gelmesin” derken, Başbakan Christian Kern tam aksi yönde görüş açıkladı ve “ Avusturya’da herkesin gösteri hakkı vardır.” dedi. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın, Amerika’nın yeni dış siyasetine değinen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel “Çin ve Asya sürekli büyüyorlar. Problemli partnerimiz Rusya’da gelişmesini hızlı şeklilde yürütüyor. Avrupa Birliği olarak dünyadaki bu gelişmelere seyirci kalamayız. Yeni stratejilere ayak uydurmamız gerekiyor. Avrupa’da milliyetçiliğin artması ve ulusalcı söylemlerin prim kazanması AB’nin en büyük sorunlarından biridir. Eğer eski günleri özler ve uygulamaya heves edersek torunlarımız bize lanet okur.” dedi. Bakan Sigmar’ın temaslarını tamamlamasının ardından İtalya’ya gideceği belirtildi.

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