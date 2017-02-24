Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

(Görüntülü Haber) Avusturya Sağlık Bakanı kansere yenik düştü

İhsan Ekici / Viyana, 23 Şubat () – Avusturya Sağlık Bakanı Sabine Oberhauser 2014 yılında bu yana mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 54 yaşında hayata gözlerini yuman Sağlık Bakanı Oberhauser...

İhsan Ekici / Viyana, 23 Şubat () – Avusturya Sağlık Bakanı Sabine Oberhauser 2014 yılında bu yana mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 54 yaşında hayata gözlerini yuman Sağlık Bakanı Oberhauser evli ve 2 çocuk annesiydi. Hastalığını öğrendikten sonra görevini Çalışma ve Sosyal Bakanı Alois Stöger’in vekaletene yürüteceğini açıklayan Oberhauser görevi boyunca kanser hastası olan çocuklar için çalışmalarda bulunuyordu. Bakanın ölüm haberini alan Cumhurbaşkanı Van Der Vellen, Başbakan Christian Kern ve tüm bakanlar açıklamalrda bulunarak üzüntilerini dile getirdiler. İki kız annesi olan bakan Oberhauser 2014 yılından bu yana Avusuturya Sağlık Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.