(Görüntülü Haber)Avrupalı Türk markalarından birleşme vurgusu

Gonca YAĞCI,24 ŞUBAT-LONDRA,() - AVRUPALI Türk Markalar Birliği, İngiltere'deki farklı sektör temsilcilerini yemekli organizasyonda bir araya getirdi. Ekonomist Nazif Akpınar'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Marka Etkinliği', MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, İş Bankası Edmonton Müdürü Kutan Kudret, İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği “İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ, UETD Başkanı Dr. Turhan Özen, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, İngiltere Türk Dünyası Platformu Başkanı ve işadamı Atilla Abacıoğlu, gıda, turizm, hukuk, tekstil, inşaat, vize danışmanlığı, mobilya, ev tekstili sektörlerinin temsilcilerinden oluşan seçkin katılımcılarla gerçekleşti. Etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve Ticaret Ataşesi Aytuğ Göksu hazır bulundu. CAFER MAHİROĞLU: DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, birlik ve beraberliği vurgulayan konuşmasında şunları söyledi: "Bizler, Avrupa'da yaklaşık 6 milyonun üzerinde bir nüfusuz. Komşularımız, arkadaşlarımızla 70-80 milyon bir nüfus söz konusu. Ülkemiz ekonomisine ciddi derecede katkı sağlıyor ve destek veriyoruz. Ama bunu daha organizeli bir hale getirmek, ciddi bir şekilde daha anlamlandırmak ve ülkemiz ile birlikte daha üstlere çıkarmak birlik ve organize halde tek bir hedefte birleşmemiz gerekiyordu. Hep birlikte ülkemizin milli gelirini artırma hedefine odaklanmamız gerekiyordu. Bizim ekonomimizi güçlendirmek için çekici güç hep Avrupa ülkeleri oldu. Oysa çekici güç de biz olmalıyız diye düşünerek daha organizeli bir şekilde, daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." BAŞKONSOLOS ÇINAR ERGİN: SİZLERİN BAŞARISI TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAK Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Çınar Ergin, "Yaklaşık 12 sene evvel, büyükelçilikte görevlendirilmiştim. Aradan geçen süre içinde İngiltere'deki Türk toplumunun nasıl güçlendiğini, daha etkin, daha görünür hale geldiğini burada bizzat görebiliyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi, bir gurur kaynağı. Sizler burada daha görünür, daha da başarılı, daha da etkin hale geldikçe, bunun sizlerin ötesine geçen iki önemli sonucu olacak. Bunlardan ilki; Türkiye güçlenecek, Türkiye kazanacak. Sizin burada daha güçlü olmanız, etkinliğinizi, görünürlüğünüzü artırmanızı, memlekette 80 milyona yaklaşan nüfus hissedecek. O yüzden sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İkinci bir sonucu da, Türkiye İngiltere ilişkileri bakımından olacak. Siz iki ülkeyi birbirine bağlayan, yakınlaştıran çok önemli bir unsursunuz. Güçlenmeniz, daha etkili hale gelmeniz, bu etkiyi daha güçlü hale getirecektir. Başarılarınızda, taş üstüne taş koyarak büyük bir eser ortaya çıkarma gayreti içinde olduğunuzu görüyorum. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye ne kadar önem verdiğinizi görüyorum. Bu esasında en büyük güvencemiz bizim. Çünkü biz, milletçe birlik ve beraberliğimizi koruduğumuzda ne kadar başarılı olduğumuzu ispatladık. Bunun en çarpıcı örneğini belki geçen sene 15 Temmuz akşamı ispatladık. FETÖ terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişimini, milletçe bir ve beraber olarak, şehitler de vermek pahasına; Hukuka demokrasimize sahip çıkmakla bunu ispatladık. Bu kararlılığımız, bu inancımızı sürdürdüğümüzde, toplumsal hayatın her kesiminde daha büyük başarıların bizi beklediğini düşünüyorum. Bu düşüncelerle hepinize selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Londra Ticaret Müşaviri S. Aytuğ Göksu etkinlikte yaptığı konuşmada, yakın dönemde dünya ekonomisinde ve ticaretinde yaşanan yavaşlama, Brexit'in etkileri ve ABD seçimlerinin yansımaları ile yükselen popülizme işaret etti. Sterlinde yaşanan düşüşün ihracatı olumlu, ithalatı ise olumsuz etkilediğini belirten Göksu, yabancı ürünlerin daha pahalı hale geldiğinin altını çizdi. Konuşmasında markalaşmanın önemine dikkat çeken Aytuğ Göksu, rekabetin giderek keskinleştiği dünyada, kimlerle nasıl rekabet edileceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Programda, marka danışmanları Ulaş Atasoy, Baturay Özden ve Dr Hakan Yıldırım konuklara mesleki konularda bilgi verdiler.