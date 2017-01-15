(Görüntülü Haber) Atina’nın sanayi bölgesi Tauros’da büyük yangın

Io Chokona / Atina, 15 Ocak () - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tauros bölgesinde bulunan bir depoda bugün yerel saatle 17:30’da büyük bir yangın çıktı. Atina'nın Tauros bölgesinde bir lastik deposu olduğu bildirilen ve üstü açık olan depoya 30 itfaiye aracı ve 50 itfaiyeci gönderildi. Yangının ardından sürekli olarak meydana gelen patlamalar, etraftaki işyerlerinin sahiplerini ve civarda yaşayan halkı endişelendirdi. Yanan lastiklerden çıkan duman git gide insanların nefes almalarını zorlaştırırken, bölgeyi çembere alan itfaiyeciler yangının yayılmasını önlemek için etraftaki depolardan kolay tutuşan malzemeleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Depoda bulunan gaz tüplerin devamlı patlaması ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı bildirilmedi. Söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor.