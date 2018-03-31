Enis Tabak / Morina, 31 Mart () - Türk-Amerikan konsorsiyumu Bechtel-Enka tarafından 2010 yılında 1 milyar dolarlık ihale ile Kosova’yı Arnavutluk’a bağlayan otoyol gişeleri yakıldı. Arnavutluk’un Dures kentiyle Kosova’nın Morina sınırı arasındaki yedi saatlik yolu üç saate indiren otoyol 2009 yılında açılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde otoyolu kullanmak isteyen sürücülere ücret uygulaması başladı. Gidiş ve geliş ücretinin 10 Euro olması hem Kosova hem Arnavutluk'taki sürücülerin tepkisiyle karşılandı. Arnavutluk tarafında bulunan gişeler vatandaşlar tarafından tek tek ateşe verildi. Olay yerinde kameralara konuşan vatandaşlar, “Arnavutluk Başbakanı utansın, Kosova ve Arnavutluk tek devletti ama bunlar Kosova’yı ayırdılar. Priştine, Prizren, Kukes birdir, beraberdir. Bu tünelin yapılmasının amacı Kosova ve Arnavutluk’u birleştirmek içindi“ dedi. Olayların devam ettiği Kukes’ta, olay yerine çok sayıda polis güçleri gönderildi.
(Görüntülü Haber) Arnavutluk-Kosova otoyol gişeleri ateşe verildi
Enis Tabak / Morina, 31 Mart () - Türk-Amerikan konsorsiyumu Bechtel-Enka tarafından 2010 yılında 1 milyar dolarlık ihale ile Kosova’yı Arnavutluk’a bağlayan otoyol gişeleri yakıldı. Arnavutluk’un Dures kentiyle Kosova’nın Morina...
31 Mart 2018 Cumartesi 17:02
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