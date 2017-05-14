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(Görüntülü Haber) Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani'ye, Prizren fahri hemşeri ünvanı verildi

Enis TABAK / Prizren, 13 Mayıs () - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin daveti üzerine Kosova’ya gelen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Priştine’deki resmi temasları ardından Prizren'e geçerek, Prizren Belediyesi tarafından fahri...

Enis TABAK / Prizren, 13 Mayıs () - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin daveti üzerine Kosova’ya gelen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Priştine’deki resmi temasları ardından Prizren'e geçerek, Prizren Belediyesi tarafından fahri hemşeri beratı verildi. Kosova'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, temasları çerçevesinde bir dizi resmi ziyarette bulundu. Kosova ziyareti kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani'ye Prizren Belediyesi tarafından fahri hemşeri beratı takdim edildi. Prizren'deki Prizren Birliği'nde düzenlenen törene katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani'ye fahri hemşeri beratıni, Prizren Belediyesi Başkanı Ramadan Muya takdim etti. Arnavutluk devleti ile Kosova devletinin iki kardeş ve dost ülke olduğunu söyleyen Prizren Belediyesi Başkanı Ramadan Muya, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani'ye fahri hemşeri beratini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani de burada yaptığı konuşmasında, Prizren'in çok etnili bir toplum olduğunu ve fahri hemşeri ünvanını almaktan dolayı gururlu olduğunnu söyledi. Konuşmaların ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, fahri hemşeri ünvanını Prizren Belediyesi Balkanı Ramadan Muya'nın elinden aldı.

 

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