Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kişinin aracına bilinçli olarak alışveriş merkezinin önündeki yayaların üzerine sürmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada meydana gelen olayın daha önce kentin güneyinde meydana gelen bıçaklama olayı ile bağlantılı olduğunu belirtildi. Avustralya gazetelerinin haberlerine göre değişik hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır, ikisinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılardan dürdünün de çocuk hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Victoria Polis Müdürlüğü’nden Stuart Bateson zanlının gözetim altına alındığını, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek halktan bu akşam şehirden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.
(Görüntülü Haber) Aracını yayaların üzerine sürdü: 3 Ölü, 20 yaralı
Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kişinin aracına bilinçli olarak alışveriş merkezinin önündeki yayaların üzerine sürmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı....
20 Ocak 2017 Cuma 09:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.