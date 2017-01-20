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(Görüntülü Haber) Aracını yayaların üzerine sürdü: 3 Ölü, 20 yaralı

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kişinin aracına bilinçli olarak alışveriş merkezinin önündeki yayaların üzerine sürmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı....

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kişinin aracına bilinçli olarak alışveriş merkezinin önündeki yayaların üzerine sürmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada meydana gelen olayın daha önce kentin güneyinde meydana gelen bıçaklama olayı ile bağlantılı olduğunu belirtildi. Avustralya gazetelerinin haberlerine göre değişik hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır, ikisinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılardan dürdünün de çocuk hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Victoria Polis Müdürlüğü’nden Stuart Bateson zanlının gözetim altına alındığını, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek halktan bu akşam şehirden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

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