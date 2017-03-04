(Görüntülü Haber) Amerikalı Komutan: TSK’nın El Bab başarısı koalisyon güçlerini cesaretlendirdi

IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özel Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’nin El Bab kentinde IŞİD’e büyük bir darbe vurduğunu söyledi. Halep bölgesinde IŞİD’in elinde bulunan son nokta olan Al Bab’ın IŞİD’den kurtarılmasıyla terör örgütüne lojistik destek ve yeni savaşçı katılımının kapılarının kapatıldığını belirten Townsend, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen ve Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katıldığı basın toplantısında, ‘El Bab, Kuzey Suriye’de bazı büyük kentlere ulaşmada önemli bir yer. Ekim ayında Debik’in geri alınmasıyla IŞİD El Bab’ı lojistik, komuta ve kontrol merkezi olarak kullandı. IŞİD’in destek hatlarının kesilmesi ve liderlerinin bozguna uğratılması Rakka’daki örgüt üyelerinin izole olmasını sağlayacak. IŞİD’in Suriye’de hareket yeteneğini, Avrupa’ya terörist ihracını daha da zorlaştıracak’ dedi. Koalisyon güçlerinin El Bab’da TSK ve ÖSO güçlerine 50’yi aşkın hava saldırısı ile destek verdiğini de belirten Townsend, ‘El Bab’ın kurtarılmasıyla birlikte Türkiye, sınırlarını IŞİD’e karşı güven altına aldı. Türk ordusunun El Bab’da IŞİD’e karşı kazandığı başarı koalisyon güçlerine de cesaret verdi’ diye konuştu. Townsend, TSK ve ÖSO güçlerine IŞİD’e karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları önerisinde bulundu. Türkiye, ABD ve koalisyon güçlerinin Menbiç’te yerel yönetimin kalıcı olabilmesini destek verdiğini de belirten Townsend, Koalisyon Türkiye’nin güvenliği için kararlı olduğunu söyledi. IŞİD’in hem bölge hem de dünya için önemli bir tehdit oluşturmayı sürdürdüğüne değinen Korgeneral Townsend, Rakka’nın da IŞİD’den geri alınması için çalışmaların sürdüğünü, Rakka’nın alınmasının da düşmana büyük bir darbe vuracağını söyledi. Türkiye’nin Rakka’daki rolünün ne ve nasıl olacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Townsend, “Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz yoksa göz ardı mı edeceksiniz” sorusuna verdiği yanıtta şu anda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’nın izole edilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü, bütün seçenekleri gözden geçireceklerini söyledi. Townsend, “Hangi güçlerin Rakka operasyonuna katılacağına ilişkin bütün seçenekleri göz önüne alıp değerlendireceğiz. Şimdilik hiçbir şey masadan kalkmış değil. Bu konulara göz atıp planlamak için hala zamanımız var, bunu tüm ortaklarımızla yapıyoruz” dedi. Townsend, ‘Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekleyip beklemediği ve operasyona Kürt güçlerin katılıp katılmayacağı’ sorusunu da, “Türk güçlerinin katılıp katılmayacağını kendileriyle hala tartışıyoruz. Sayıları ve katkıları ne olur bilmiyorum” diye yanıtladı. Amerikalı komutan, Kürtlerin operasyona katılımları konusunda da “Öncelikle sayıları hakkında konuşmayacağım, sebebi düşmanın da bu açıklamaları izliyor olması. Belki bu toplantıyı da izliyorlardır. O yüzden rakamlara girmek istemiyorum. Ama evet, Kürtlerin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyorum. Gerçek şu ki Rakkalı Kürtler var, yerel Kürtler var, başka Kürtler var. Bunlar Suriyeli, Araplar, Kürtler, Türkmenler, hepsi Suriyeli ve Suriye’yi IŞİD’den kurtarmak için mücadele ediyorlar. Evet, Kürtlerin katılmalarını bekliyorum. Kimsenin Rakka’nın nüfus yapısını değiştireceğini de sanmıyorum” diye konuştu.