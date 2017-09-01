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(Görüntülü Haber)Almanya’da Müslümanlar Bayram Namazı kıldı

Temel Elcivan, Duisburg, 1 Eylül, ()-Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da Müslümanlar, Kurban Bayramı Namazı için camileri doldurdu. Avrupa'nın tamamlanmış en büyük camilerinden biri olan DİTİB Duisburg Merkez Cami de, bayram namazı...

Temel Elcivan, Duisburg, 1 Eylül, ()-Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da Müslümanlar, Kurban Bayramı Namazı için camileri doldurdu. Avrupa'nın tamamlanmış en büyük camilerinden biri olan DİTİB Duisburg Merkez Cami de, bayram namazı için akın edilen adreslerden biriydi. Duisburg'un birçok semtinden gelen vatandaşlar, caminin bütün katlarını doldurdu. Camide din görevlisi Salih Han, bayrama dair vaaz verdi. Namaz saati geldiğinde, yapılan bayram namazı tarifinin ardından namaza duruldu. Caminin diğer din görevlisi Erol Bulat bayram namazını kıldırdı, ardından hutbeye çıktı. Daha sonra getirilen tekbirlerin ve yapılan dua ile bayram namazı eda edildi. Namaz sonrası cami için vatandaşlar bir birleriyle bayramlaşarak, evlerinin yolunu tuttu.

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