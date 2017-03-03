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(Görüntülü Haber) Almanya'daki silah fuarına Türkiye'den rekor katılım

Dünya?nın en önde gelen fuarlarından biri olan 44. Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (İWA 2017) kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış töreninde, Bavyera eyaletinden bakan Joachim Herrmann ve Belediye Başkanı...

Dünya?nın en önde gelen fuarlarından biri olan 44. Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (İWA 2017) kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış töreninde, Bavyera eyaletinden bakan Joachim Herrmann ve Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, hazır bulundu. Fuarda, silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, profesyonel edebiyat, güvenlik sistemleri, optik cihazları gibi çok çeşitli ürünler sergilendi. TÜRKİYEDEN REKOR KATILIM 6 Mart tarihine kadar sürecek fuarda, 75?i Türkiye den olmak üzere 120 ülkeden 1500 firma yer aldı. 75 katılımla Türk firmaları en büyük katılımını gerçekleştirerek rekor kırdı. MKE FARKI Fuarda yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Avrupa Temsilcisi Lütfi Boz, Fabrika Müdürü D. Mehmet Ocaklıoğlu ve Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı Hasan Şahan, fuarda teşhir edilen ve büyük ilgi görün 600 metre menzilli, dakikada 600 mermi atan MP 76 ile, bin metre menzilli keskin nişancı tüfeği Bora 12?yi tanıttılar.

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