(Görüntülü Haber) Almanya'da para taşıyıcıları uyarı grevine gitti

Taner Tüzün Nürnberg , 27 Ocak ( ) Almanya?da para ve kıymetli evrak taşıyıcıları, istedikleri ücreti vermeyen işverenlere karşı uyarı grevine gitti. Tüm Almanya?yı kapsayan uyarı grevinin Bavyera ayağı Nürnberg kentinde gerçekleşti. Sendika binasının olduğu Korn Mark meydan da toplanan para taşıyıcıları, çeşitli sloganlar atarak, işverenlerin vermek istediği 35 centlik saat ücretini protesto ettiler. Bavyera?daki uyarı grevini Verdi sendikası ile yürüten ve 29 yıldır para taşımacılığı yapan Serhat Girgin, uyarı grevinde saat ücretlerinin 1.50 euro olmasını istediklerini vurgulayarak, Salı günü Frankfurt?ta işverenle toplanacaklarını, taleplerinin kabul edilmemesi halinde genel greve gideceklerini dile getirdi. Girgin Almanya?nın para akışını kendilerinin temin ettiğini, bankalara, ATM?lere ve iş yerlerine para ve kıymetli evrak taşıdıklarını, bu meblağın milyonları bulduğunu vurguladı. Taşımacılığın tehlikeli bir iş olduğunun altını çizen Serhat Girgin, anlaşma olmaz ise tüm Almanya?da para akışı duracak diye konuştu. Uyarı grevi yürüyüş ve konuşmalar sonunda sona erdi