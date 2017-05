(Görüntülü Haber) Almanya'da işçiyken devraldığı firmayı kat be kat büyüttü

Hakan AYTAŞ/Heiligenhaus, 19 Mayıs () - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'ndeki Heiligenhaus kentinde bulunan KILIC GmbH firmasının sahibi Tuncay Kılıç, işçi olarak girdiği ve henüz 27 yaşında iken satın aldığı fabrikayı kat be kat büyüterek büyük bir başarıya imza attı. Alüminyum parçalar üreten firmanın cirosunu 23 yılda, 250 bin Avro'dan 15 milyon Avro'ya yükseltti. “Gelişme fark yaratır” sözünü şiar edinen Tuncay Kılıç, yine firmanın kapalı alanını 300 metrekareden 3 bin metrekareye, müşteri sayısını da 5'den üç bine çıkarmayı başardı. Bugün 35 kişiye iş veren Tuncay Kılıç, gençlere de meslek eğitimi imkanı sağlıyor. Dünyanın her tarafına mal satıyoruz Başarılı İşadamı Tuncay Kılıç, KILIC GmbH'yı devralış sürecini söyle anlattı: “Burada 1988 yılından1994'e kadar işçi olarak çalıştım. Patronum iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya tarafında fabrika kurdu. Burası ona küçük geldi ve satışa çıkarttı. Beni severdi ve ona, 'burayı ben alayım' dedim ve bana devretti. İlk işim, firmanın Ackermann olan adını değiştirmek oldu. O dönemde firmanın 300 metrekare kapalı alanı ve 5 tane müşterisi vardı. Şu anda 3 bin metrekare kapalı alanı var. Müşteri ağımız genişledi ve hemen hemen dünyanın her tarafına mal satıyoruz.” Şeffaf olmanız gerekiyor Firmanın ağırlıklı olarak kapı kolları ve kilitleri ile televizyon çerçeveleri ürettiğini belirten Kılıç, “Aslında alüminyumun girmediği yer kalmamış, her tarafa mal satıyoruz” dedi. Tuncay Kılıç, ticari yaşamdaki başarısını çalışmaya ve dürüst olmasına bağlıyor. Kılıç, “Yalanla iş olmaz. Taşıma su ile değirmen dönmez diye bir söz vardır, yalanla bir yere varamazsınız. Maliyeye karşı, iş ortaklarınıza karşı hep dürüst ve şeffaf olmanız gerekiyor. Başarının sırrı o, şeffaflık” diye konuştu. Tuncay Kılıç, ilerideki hedefinin ise, üç değişik binada faaliyet gösteren firmayı tek çatı altında toplamak olduğunu söyledi.