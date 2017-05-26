(Görüntülü Haber) Almanya'da esnaf Ramazana hazır

Almanya'da esnaf Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Baklavacılar, pideciler, restoran sahipleri, bereket ayı Ramazanın gelmesinin heyecanı yaşıyor. Almanya'da da Türkiye'yi aratmayan bir Ramazan yaşanacak gibi görünüyor. Susamlı, tereyağlı, tahinli pideler Sıcak ramazan pidesi, ramazan sofraların olmazsa olmazları arasındadır. Pide ustası Muzaffer Hancıoğlu, ramazan pidelerinde kullandığı tereyağı ve tahini Türkiye'den getirtiyor. Tecrübeli fırıncı Hancıoğlu, Ramazan hazırlıklarını şöyle anlattı: “Ramazan için susamlı ekmeğimiz, özel yağlı ekmekler var. Uzun ramazan pideleri yapıyoruz, tahinli havlas var pide çeşidinden, onlardan yapıyoruz. Pidelerimize ilgi iyi. Uzak yerlerden filan gelerek, burada akşam sıraya girerler pide almak için. Öyle Ramazandır diye pidelere yüksek oranda zam yaptığımız yok. Müşterilerimiz de memnundur bizden çok şükür, yıllardır bu işi yapıyoruz. Her sene burada yani güzel bir ramazan havası yaşıyoruz.” Ramazana özel güllaç Ramazanda iftar sofrası hazırlamaya zamanı olmayanlar veya orucunu kalabalık bir ortamda açmak isteyenler soluğu restoranlarda alacaklar. Restoranlar da Ramazana hazır. Köln'de bir restoranın müdürü olan Mustafa Şen, “Ramazanda çorba çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var, tatlı çeşitlerimiz var. Özel rezervasyonlu çalışıyoruz, müşterilerimizi özel rezervasyonlu alıyoruz içeriye. Masaları önceden hazırlıyoruz. Canlı ezan okutuyoruz ve en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sadece Ramazan için güllaç yapıyoruz” dedi. Şen, iftar saatinde siparişleri yetiştirebilmek için daha fazla personelle çalışacaklarını da belirtti. Keşke hep Ramazan olsa Köln'de pastane işleten ve aynı zamanda baklava ustası olan Mustafa Sancarbarlas, Ramazan hazırlıklarını şu sözlerle anlattı: “Ramazan geldiği zaman zaten büyük bir şenlik oluyor, buna biz iki üç hafta önceden hazırlık yapıyoruz. Kadromuzu ona göre daha genişletiyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Biliyorsunuz insan akşama kadar oruç tuttuktan sonra büyük bir enerji almak istiyor enerjinin başında baklavamız geldiği için buna mecburen hız veriyoruz. Diğer tatlı çeşitlerimiz de oluyor. Ramazan geldiği zaman işlerimiz iki üç kat artıyor, keşke hep Ramazan olsa.”