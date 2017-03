(Görüntülü Haber) Alman Dışişleri Bakanından Türkiye’ye “provokasyon” suçlaması

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’yi “inanılmaz provokasyon” yapmakla itham etti. Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu ile bugün yapacağı görüşme öncesinde kamu kanalı ARD’de Türkiye’yi eleştirdi. Türkiye’nin toplantı krizi çerçevesinde yaptığı Nazi benzetmesini “inanılmaz provokasyon” olarak nitelendiren Alman Dışişleri Bakanı, ülkesinin haksız yere suçlandığını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede mevkidaşı Çavuşoğlu’na Almanya’nın her türlü normal eleştiriye açık olduğunu söylediğini belirten Gabriel,” Ancak Almanya’nın Nazi metotları kullandığını söylemek bizim açımızdan inanılmaz bir provokasyon ve haksız bir suçlama” diye konuştu. Gabriel, Nazi benzetmesinin Almanya’nın katlanabileceği sınırı zorladığına işaret etti. Umarım görüşmemiz normalleşmeye yardımcı olur İki ülkenin birbirinden daha fazla uzaklaşmaması için her şeyin yapılması gerektiğini de ifade eden Alman Bakan, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme için,” Umarım görüşmemiz ilişkileri yeniden normal seyrine oturtmaya yardımcı olur” diye konuştu. Sertlikle çözüm bulunamayacağına vurgu yapan Gabriel, “Yapılan her provokasyona karşılık vermek, hiçbir zaman fayda sağlamamıştır” diye konuştu. Gabriel, bakanların iptal edilen görüşmelerine ilişkin ise, salonların güvenliğinden yerel makamların sorumlu olduğunu belirterek, devletin müdahalesinin olmadığını savundu. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk siyasilerin Almanya’da konuştuklarını hatırlatan Gabriel, güvenliğin sağlanmamış olması durumunda toplantıları yerel makamların iptal yetkisi olduğunu söyledi. Gabriel, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede tutuklu bulunan Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in durumunu da gündeme getireceğini belirtti.