(Görüntülü Haber) Akdağ: Göz bebeğimiz bir toplumun göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 11 Nisan () - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Göz bebeğimiz bir toplumun göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir" dedi. Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarını sürdürüyor. Akdağ, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi. Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen görüşmede Akdağ’a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik ederken, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve milletvekili Mesut Genç de hazır bulundu. Akdağ, konuşmasında, KKTC ile ekonomik iş birliği ve gelişme konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu, ayrıca Kıbrıs’a her gelişinde farklı bir heyecan duyduğunu söyledi. “Pırıl pırıl bir toplumun pırıl pırıl insanlarına elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz” diyen Akdağ, her yeni hükümetin “yeni bir umut” ve “yeni bir enerji” anlamına geldiğini söyleyerek, birlikte zaman kaybetmeden ve sıkı çalışmanın, huzur, refah ve kalkınmanın elde edilmesini sağlayacağını vurguladı. Orta-uzun vadeyi planlarken, kısa vadede de vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmaya ciddi destek vermeye devam edeceklerini belirten Akdağ, “Gözbebeğimiz bir toplumun gözbebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir” dedi ve Uluçay’a görevinde başarı diledi. Uluçay: Kısa vadede ülke daha çok gelişim gösterebilecek KKTC Meclis Başkanı Uluçay da, KKTC ve Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesinde bugüne dek ortaya konan katkılara teşekkür ederek, bundan sonra da bu katkı ve yardımların devam edeceğini bildiklerini söyledi. Yeni hükümet ve meclisin oluşumundan sonra süratle bütçenin geçirildiğini ve yasama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Meclis Başkanı Uluçay, Ekonomik İşbirliği Protokolü'nde öngörülen reformların hayata geçmesi ve reel sektörün geliştirilmesine dair, ayrıca reform kaynak paketinin değerlendirilebilmesinde Meclisin üzerine düşeni daha yoğun şekilde yapabilmesiyle, kısa vadece ülkenin daha çok gelişim gösterebileceğini belirtti.