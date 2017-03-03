(Görüntülü Haber) AGİT, Kosovalı azınlıkların güvenliğini masaya yatırdı

Enis Tabak / Prizren, 3 Mart, () - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu ile Prizren Belediyesi Topluluklar Güvenlik Konseyi’nin ortaklaşa düzenledikleri çalıştaya, Kosovalı azınlık temsilcileri katıldı. Prizren Belediyesi Topluluklar Güvenlik Konseyi’nin (BTGK) planlama ve rapor hazırlamasını geliştirmek için düzenlenen çalıştayda, azınlıklara yönelik güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Kosova güvenlik gücü temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Prizren Belediyesi Topluluklar Güvenlik Konseyi üyeleri ve çoğunluk konumunda olmayan topluluklar temsilcileri bir arayarak gelerek 2017 yılı çalışma planına dair fikirleri tartıştı. 'ya konuşan AGİT Kosova Misyonu İnsan Hakları Kıdemli Memur Vekili Umit Aynacı, azınlıklarla ilgili güvenlik sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Aynacı, Kosovalı Boşnak, Türk, Goralı ve Rom asıllı azınlıkların 2017 yılındaki güvenlikleriyle ilgili gerçekleşen toplantıda okullardaki güvenlik, kadın sorunları ve toplumun içerisindeki rolleri, güvenlik kameralarının yerleştirilmesi ve aynı zamanda Kosovalı Türk ve Boşnak asıllı vatandaşların güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi. Son zamanlarda Türk sembollerine yönelik istenmeyen bazı hadiselerin olduğunu söyleyen Aynacı, bunlarla ilgili ne tür önlemler alınması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi. Toplantıya Kosovalı Türkleri temsilen katılan Gazi Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu Emin Limari de, toplantı da azınlıklarla ilgili varolan sorunların tartışıldığını söyledi. Toplantıda konuşan Kosovalı güvenlik yöneticileri, Kosova'da özellikle Prizren'de pek çok farklı etnik kökenden insanın bir arada ve barış içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.