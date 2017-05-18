(Görüntülü Haber) Afgan öğrenci yurtlarına TİKA'dan 150 ton gıda ve malzeme desteği

Kabil, 18 Mayıs () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, lise ve üniversite öğrenimi için başka vilayetlerden gelen öğrencilerin kaldığı 3 öğrenci yurduna TİKA'dan gıda ve malzeme desteği verildi. Dar gelirli yaklaşık 300 öğrencinin kaldığı bu yurtlara 150 tonluk gıda,yatak,ranza bilgisayar ve tefrişat malzemelerinden oluşan yardımlar düzenlenen protokolle teslim edildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yurtlarda kalan dar gelirli öğrencilere Türkiye'den destek geldi. Başkent Kabil'deki 3 öğrenci yurdunun ihtiyaçları TİKA tarafından karşılandı.. Ülkenin yüksek öğretim merkezi konumunda olan Kabil'e ülkenin tüm vilayetlerinden üniversite yada yüksek lise öğrenimi için gelen öğrenciler burada ancak çeşitli vakıf yada dernekleri onlar için hazırldığı öğrenci yurtlarında kalabiliyor. Üllkede yaşanan mali sıkıntılar nedeni ile devlet yurtları işletilemiyor. Sivil toplum kuruluşlarının kurduğu yurtların da gıda ve temel kullanım malzemeleri ihtiyaçları zorlukla karşılanıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Afganistan Koordinatörlüğü tarafından 3 öğrenci yurduna 150 ton gıda, bilgisayarlar, çamaşır makineleri, halı ranza ve yataklardan oluşan malzeme desteği sağlandı. Malzemeler TİKA Kabil Koordinatörlüğünde düzenlenen protokolle Yurt yetkililerine TİKA Kabil Koordinatörü Gökan Keser ve Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkan yardımcısı Sait Yusuf tarafından teslim edildi. Protokol ardından yaptığı açıklamada gerçekleştirilen yardımları değerlendiren TİKA Kabil Koordinatör vekili Gökhan Keser ''Elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz bu gün TİKA olarak kabil'de faaliyet gösteren ve ülkenin farklı şehirlerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapan yurtların kapasitelerinin arttırılması için hem tefrişat yardımında hemde ramazanda için gıda yardımında ve temizlik açısından hijyen malzemeleri yardımında bulunarak bir proje gerçekleştirdik'' dedi. YTB Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başkan yardımcısı Sait Yusuf, ''Türkiye ile Afganistan'ın dostluğuna çok önem veriyoruz Türkiye deki tüm kurumlar buna önem veriyor. Kardeş ülke aynı zamanda Ata yurdumuzun toprakları olan Afganistan'la ilişkilerimizin dahada güçlenmesi için yoğun çaba sarfediyoruz'' diyerek duygularını ifade etti.