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(Görüntülü Haber) Adnan Oktar’ın alıkoyduğu iddia edilen kızların annesinden açıklama geldi

Uzun zamandır haber alamadığını 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında gören baba Elvan Koçak Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. Kartal Adliyesi'ne giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında...

Uzun zamandır haber alamadığını 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında gören baba Elvan Koçak Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. Kartal Adliyesi'ne giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Koçak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Adnan Oktar’ın iki kızı B. .(17)  Ve Ş.(19)’yi alıkoyduğunu ifade eden baba Elvan Koçak’ın iddiasına anne Gülperi K.’dan yanıt geldi.


 

Kızlarının alıkonulmadığını kendi istekleriyle yanında kaldığını ve Avustrya’daki mahkemenin kızların velayetini kendisine verdiğini belirten Gülperi K, “kızlarım benimle birlikte ve özgürler” ifadelerini kullandı. Babanın iddialarını yalanlayan Gülperi K, eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ve mahkemenin velayeti kendisine verdiğini eski kocasını “tutucu inatçı ve katı biri” olarak nitelendirdi.


 

“Çocuklarımı ve beni arayarak tehdit etmeye başladı. Eğer kendisine dönmezlerse kızlarımı öldüreceğini sonra da intihar edeceğini defalarca hem bana hem çocuklarıma söyledi,mesajlar yazdı… Kızım Ş. Çok korktuğu için babasının kendisine yaklaşmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol 6 ay süreyle eski eşimin bana yaklaşmaması için tedbir kararı alınmasını talep etti. Bunun üzerine aile mahkemesi eski eşimin tehditi altında olduğumuz için Elvan Koçak’ın bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için tedbir kararı almak için yaptığım başvuru kabul edildi ve bir kere daha uzaklaştırma kararı çıktı” diyen anne Gülperi K. Kocasının iddialrının tamamının yalan ve uydurma olduğunu, kendisinin iletişim bilgilerinin açık olduğunu ve babanın isterse kızlarını görebilecek durumda olduğunu kaydetti.

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