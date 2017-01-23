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(Görüntülü Haber) ABD’yi kasırga vurdu 19 ölü

Nafiz Albayrak New York, 23 Ocak () - ABD’nin Güney ve Güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kasırga 18 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. Georgia, Güney Carolina, Florida ve Mississippi eyaletlerinde,...

(Görüntülü Haber) ABD’yi kasırga vurdu 19 ölü

Nafiz Albayrak New York, 23 Ocak () - ABD’nin Güney ve Güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kasırga 18 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. Georgia, Güney Carolina, Florida ve Mississippi eyaletlerinde, saatteki hızı 215 ile 240 kilometreyi bulan kasırga, evlerin çatlarını uçurdu, ağaçları, elektrik direklerini ve kabloları yerle bir etti, araçları takla attırarak sağa sola savurdu. Zaman zaman sağanak yağışlarla birlikte süren kasırga sonucu, Acil Durum Yönetim Dairesi (ACYD) 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. ACYD, kasırganın etkili olduğu bölgelerde yaşayan insanlardan, evlerinin bodrum katlarına sığınma, kapı ve pencerelerden uzak durma çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

- Kasırgadan etkilenen şehirden görüntüler

- Yaralılar ile röportaj

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