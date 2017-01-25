(Görüntülü Haber) ABD’deki Trump karşıtları Beyaz Saray yakınındaki vince tırmandı
ABD’deki Trump karşıtı Greeenpeace üyeleri, çevre politikalarını protesto amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmandı. Trump karşıtı protestocular vincin üzerinde “Resistance” (Direniş) yazılı bir pankart açtı. Trump’ın...
25 Ocak 2017 Çarşamba 20:35
ABD’deki Trump karşıtı Greeenpeace üyeleri, çevre politikalarını protesto amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmandı. Trump karşıtı protestocular vincin üzerinde “Resistance” (Direniş) yazılı bir pankart açtı. Trump’ın çevre, toplum, ekonomi alanındaki politikalarını protesto eden Greenpeace üyeleri ABD halkını protestoya davet etti.
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