(Görüntülü Haber) ABD’de alkollü sürücü festival alanına girdi: 28 yaralı
ABD’nin New Orleans kentinde Mardi Gras Festivali'ni izleyen kalabalığın arasına giren alkollü sürücü 28 kişinin yaralanmasına neden oldu. ABD polisi olayın terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu gözaltına alınan şüphelinin...
26 Şubat 2017 Pazar 14:10
ABD’nin New Orleans kentinde Mardi Gras Festivali'ni izleyen kalabalığın arasına giren alkollü sürücü 28 kişinin yaralanmasına neden oldu. ABD polisi olayın terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi. Olayda 28 kişi yaralanırken, yaralılardan 21’i hastaneye kaldırıldı, yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.
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