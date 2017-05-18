(Görüntülü Haber) ABD Ticaret Bakanlığı, Kanadalı uçak firmasına 'damping' soruşturması açtı

Edip Sönmez / İstanbul, 18 Mayıs, () – ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan uçak firması Boeing'in, C serisi bölgesel yolcu uçaklarını Amerika pazarında çok ucuza sattığı gerekçesiyle Kanadalı rakibi Bombardier hakkında yaptığı şikayet başvurusunu kabul ederek soruşturma açtı.





ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Kanadalı sivil uçak şirketi Bombardier'in uçaklarını ABD pazarına çok ucuza satarak damping yaptığı ve haksız rekabete sebep olduğu suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.





Kanada'dan ABD'ye ithal edilen 100 ila 150 arası yolcu kapasiteli sivil uçakların haksız derecede ucuza satılıp satılmadığı ve Kanadalı üreticilerin haksız teşvik ve destek alıp almadığı incelenecek.





"Amerikan şirketleri ve işçilerinin hakkını kollayacağız"





Bakan Ross, "ABD pazarı, dünyadaki en açık pazardır. Ama eğer kurallarımız çiğneniyorsa hamle yapmak zorundayız," diyerek, "Davada gerçeklerin adil olarak değerlendirilerek karar verileceğini temin etmekle birlikte, Amerikan şirketleri ve işçilerinin hakkını kollamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," şeklinde konuştu.





Eğer Ticaret Bakanlığı, Boeing'in şikayeti lehinde karar verirse, söz konusu ithalatlara, damping oranı miktarınca vergi uygulanacak.





Ross bugün, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) da görüşüleceğini belirterek, anlaşmanın iptal edileceği sinyalini vermişti.





Maliyeti 33 milyon, satış fiyatı 20 milyon





27 Nisan'da Amerikan uçak devi Boeing, 33 milyon dolara mal olan C serisi bölgesel yolcu uçaklarını Amerika pazarında 20 milyon doların altında bir fiyata sattığı gerekçesiyle Kanadalı Bombardier hakkında ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na şikayet dilekçesi yazmıştı.





Boeing, Bombardier’in C serisi uçaklarını ABD’ye, Kanada’da sattığından daha ucuza sattığını, bunun da kendisi ve tedarik zinciri için bir tehdit oluşturduğunu savunmuştu.



