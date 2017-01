(Görüntülü Haber) ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Haley: Bizi desteklemeyenleri kayıt altına alacağız

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Birlemiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, uluslararası konularda ABDyi desteklemeyen ülkeleri kayıt altına alacaklarını ve buna göre karşılık vereceklerini söyledi. New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Genel Sekreter Antonio Guterres'e güven mektubunu sunmadan önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Haley, ABD ile BM ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacağını belirterek, "Arık daha çok çalışmakla değil, daha zeki çalışmakla ilgileneceğiz" dedi. ABD'nin müttefiklerine arka çıkacağını, müttefiklerin de kendilerine arka çıkmasını beklediklerini belirten Haley, "Arkamızda olmayanların da isimlerini alacağız ve buna uygun olarak yanıt vereceğiz. Şimdi güç zamanı, eylem zamanı, iş bitirme zamanı. Eski ve gereksiz her şeyi kaldıracağız" diye konuştu. Barack Obama'nın atadığı Samantha Power'dan BM Daimi Temsilciliği görevini devralan Haley, daha sonra güven mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu.