(Görüntülü Haber) ABD, ‘en pahalı silahını’ Japonya’ya sevk ediyor

Edip Sönmez / İstanbul, 13 Ocak, () – Amerikan ordusu, ‘gelmiş geçmiş en maliyetli silah’ olarak bilinen F-35 jet uçaklarını Japonya’daki ABD’ye ait Iwakuni üssüne naklediyor. ABD’nin en pahalı silahı olan ve Lockhead Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, Pasifik Okyanusu’ndaki Amerikan varlığının kilit unsuru olarak Japonya’ya gönderiliyor. İlk gönderilecek 16 adet F-35B uçağı, Japonya’nın güneyindeki Hiroşima kenti yakınlarında yer alan Iwakuni Hava Üssü’ne doğru deniz yoluyla yola çıktı. Tanesi 104 milyon dolara mal olan ve maliyeti nedeniyle Amerika’da çok tartışılan bu son teknoloji ürünü jetler, radar, hayalet uçuş, sensor ve elektronik savaş donanımlarını kullanan, ‘beşinci nesil’ modern savaş ve bombardıman uçağı olarak tanımlanıyor. “Çin ve Kuzey Kore’ye Karşı Bir Mesaj” ABD’nin Pasifik Komuta Ortak İstihbarat Merkezi eski operasyon başkanı Carl Schuster, konuyla ilgili CNN’e yaptığı açıklamada “F-35B’lerin potansiyeli çok yüksek. Bu uçakların Japonya’ya gönderilmesi, son zamanlarda fazlaca tehdit savuran Kuzey Kore’ye ve elbette Çin’e mesaj veriyor” dedi. Güvenlik Analisti Corey Wallace da bu değerli uçakların “ABD dışına ilk gönderildikleri yerin Avrupa ya da Orta Doğu’ya değil de, Japonya olmasını, Amerikan devletinin önceliklerini belirten simgesel bir durum” olarak yorumladı.