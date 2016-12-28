(Görüntülü Haber) ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DEAŞ ve YPG yanıtı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerinin 'DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiği' yönündeki açıklamalarına ABD'den yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Erdoğan'ın sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ'a karşı taktiksel destek verdiklerini savundu. Başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili yorumları olup olmadığı sorulan Toner, 'Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye'deki, Irak'taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz DAEŞ'i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez' diye konuştu. ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiğini, Türkiye-Suriye sınırın teröristlerden arındırılması için de Türkiye'ye destek verdiğini de belirten Toner, YPG'ye ise DEAŞ'e karşı mücadelede yalnızca taktiksel destek verdiklerini söyledi. Toner 'Bizim müttefikimiz YPG'ye saldırırsanız biz de size El Bab'da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz' sorusunu da 'Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DAEŞ'e karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz' diye yanıtladı. Başka bir soru üzerine YPG'ye hiçbir mühimmat ya da silah vermediklerini, taktiksel destek verdiklerini belirten Toner, bu konunda ABD'nin şeffaf davrandığını savundu. Toner, 'Tek ve ortak amacımız DAEŞ'i yenmek. Suriye Demokratik Güçleri, daha önceleri de söylediğimiz gibi DAEŞ'e karşı etkili mücadele edebilen güçler. Onlara taktik desteğimiz sürecek. Yine daha önce de çok kez söylediğimiz gibi YPG'ye asla silah vermedik. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap elementlere mühimmat ve malzeme sağladık. Burada açık olalım, Türkiye'de terör kampanyasını sürdüren PKK'ya silah sağlayan her gruba da karşıyız' dedi. Toner, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında da Türkiye'yle yakın iletişimde olduklarını söyledi. Toner, 'ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz' dedi. Sincar'da aktif olan tüm grupların bölgenin yerli halkının evlerine dönebilmeleri için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Toner, Irak ve Irak Kürt Bölgesel yönetimlerini bu konuda yakın iş birliği ve koordinasyon için desteklediklerini de belirtti. Öte yandan Toner, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye toplantısına davet almadıklarını ancak Türkiye ve Rusya'yla düzenli olarak görüştüklerini de söyledi.