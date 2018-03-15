Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart () ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.
(Görüntülü Haber) ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var (3)
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart () ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.
15 Mart 2018 Perşembe 22:45
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