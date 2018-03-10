Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, () ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi. Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı. Polis yetkilileri halka aktif silahlı saldırı bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.
(Görüntülü Haber) ABD'de silahlı saldırı
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, () ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk...
10 Mart 2018 Cumartesi 08:54
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