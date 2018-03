(Görüntülü Haber) ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Mart () - ABD'nin New York kentinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir turist helikopteri, Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. New York'ta, içinde 6 kişinin bulunduğu helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Doğu Irmağı'na düştü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik, ilk yardım ekibi ve dalgıç adam sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Irmağa düşen ve batmaya devam eden helikopterin içinde sıkışıp kalan diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.