Nafiz Albayrak / New York, 14 Nisan () - ABD, Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında Akdeniz’de konuşlandırılmış olan uçak gemilerinin yanı sıra denizaltılarını da kullandı. ABD Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye yönetiminin kimyasal silah üretme ve kullanma yeteneğini bozmak için düzenlediği operasyonunun bir parçası olarak Akdeniz’de bulunan USS Monterey uçak gemisinden ve denizaltılardan fırlatılan güdümlü Tomahavk füzelerinin fırlatılış görüntülerini paylaştı. ABD, USS Monterey uçak gemisinin, müttefiklerine ve ortaklarına güven vermek, seyir özgürlüğünü korumak, deniz güvenlik operasyonlarını desteklemek ve bölgedeki ticaretin serbest akışını sağlamak için ABD’nin 5. Filo’sunun faaliyet alanlarına konuşlandırıldığını belirtti.
(Görüntülü Haber) ABD böyle vurdu
Nafiz Albayrak / New York, 14 Nisan () - ABD, Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında Akdeniz’de konuşlandırılmış olan uçak gemilerinin yanı sıra denizaltılarını da kullandı. ABD Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Fransa’nın,...
15 Nisan 2018 Pazar 08:50
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