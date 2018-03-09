Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 9 Mart() - ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı. Trump'ın, 'Beyaz Saray'ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe akşamı çok önemli açıklamalar yapacaklar' diye duyurduğu haberin ardından, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yong, Beyaz Saray'da Trump'a Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un davetini ilettiğini ve Trump'ın bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Yong, iki liderin nükleer silahlardan arınma konusunu ele alacaklarını söyledi.
(Görüntülü Haber) ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşecek
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 9 Mart() - ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı. Trump'ın, 'Beyaz Saray'ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe...
09 Mart 2018 Cuma 08:12
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