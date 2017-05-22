(Görüntülü Haber) ABD Başkanı Donald Trump Batı Duvarı’nı ziyaret etti
Başkan Nixon’dan bu yana Batı Duvarı’nı (Ağlama Duvarı) ziyaret eden 11. ABD Başkanı Donald Trump oldu. Kudüs’te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan Büyük Tapınağın arka duvarı olarak bilinen ağlama duvarını daha önce Bill Clinton,...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:41
Başkan Nixon’dan bu yana Batı Duvarı’nı (Ağlama Duvarı) ziyaret eden 11. ABD Başkanı Donald Trump oldu. Kudüs’te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan Büyük Tapınağın arka duvarı olarak bilinen ağlama duvarını daha önce Bill Clinton, George H.W. Bush, George W. Bush ve Barack Obama da ziyaret etmişti. ABD Başkanı Trump ise resmi programı kapsamında burayı ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı oldu.
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