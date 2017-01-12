Edip Sönmez / İstanbul, 12 Ocak, () - Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerler ve tanklar, NATO güvenlik görevi çerçevesinde Polonya’ya girdi. Soğuk Savaş döneminden beri Amerikan askerlerinin Avrupa kıtasındaki en büyük asker sevkiyatı olan NATO ‘Atlantik Çözüm’ görevi çerçevesinde üç bin Amerikan askeri, ağır teçhizatlarıyla birlikte Polonya ve yakınındaki diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak konuşlanacak.
(Görüntülü Haber) ABD askeri birlikleri, Polonya’ya girdi (1)
Edip Sönmez / İstanbul, 12 Ocak, () - Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerler ve tanklar, NATO güvenlik görevi çerçevesinde Polonya’ya girdi. Soğuk Savaş döneminden beri Amerikan askerlerinin Avrupa kıtasındaki en büyük...
12 Ocak 2017 Perşembe 23:16
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