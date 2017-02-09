(Görüntülü Haber) AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Fransa’da
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya geldi. Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilen çalışma yemeğine katıldı.
09 Şubat 2017 Perşembe 17:06
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya geldi. Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilen çalışma yemeğine katıldı.
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