(Görüntülü Haber) AB Bakanı Ömer Çelik: 2017 enteresan bir yıl olacak -2

Gülten Özbey / Paris, 10 Şubat () - AB Bakanı Ömer Çelik, “Fransa’da yaptığımız temaslarda Dışişleri Başkanı AB Bakanı ve Senato Başkanı ile önemli görüşmeler yaptık. Enteresan bir dönemde bu seyahati gerçekleştiriyoruz. 2017 yılı, Çin’in liberal Amerika’nınsa korumacı ticareti savunduğu enteresan bir yıl olacak" dedi. AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa’da Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, AB Bakanı Harlem Desir ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü. Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) de konferans veren Bakan Çelik, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında temasları hakkında bilgi verdi. Avrupa cephesine bakıldığında yeni bir dönemin başlamış olduğunu söyleyen Çelik, “Transatlantik ittifakının en temel konularında ciddi tartışmalar var. ABD eski Başkanı Obama tarafından desteklemeyen Brexit sürecini yeni Başkan Trump destekliyor. AB tarafında da, bazı AB kurumlarının önemli liderlerinin Trump’ın yaklaşımlarının AB için bir tehdit olduğu yönünde değerlendirme var. Bütün bu yaşananlar enteresan bir trafik” dedi. Avrupa’nın 3 önemli ülkesi Almanya, Fransa ve Hollanda’da seçimler olacağını ve aşırı sağ ırkçı akımların nasıl bir performans göstereceğinin kıta Avrupa’sının geleceğini belirleyeceğini söyleyen Çelik, Suriye nedeniyle en önemli konu olan güvenlik yerine NATO’nun tartışıldığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Bahar aylarında başlayacak olan Brexit sürecine değinen Çelik, “Brexit sonrası AB şimdiki gibi kalmayacak, daha kenetlenmiş ancak daha esnek mekanizmalara sahip bir kuruma dönüşmeli” dedi. Fransa’da Türkiye karşıtı olan siyasetçilerin Avrupa kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söyleyen Çelik, “Le Pen açıkça AB’ye karşı olduğunu söylüyor; çıplak bir şekilde ırkçılık yapıyor" dedi ve ekledi: "Bu sağcı ırkçı akımların yükselmesinin sebepleri belli. Bunlar Türkiye düşmanlığı yaparken merkez sağ ve merkez sol akımlar yeterince direnmedi. İslamofobik ya da anti semitik bir takım siyasetler oluştururken ana akım siyaset yeterince direnmedi. Özellikle göçmen politikasında aşırı sağ akımlara teslim oldular. Bazı Avrupa liderlerinin Trump’ı niye eleştirdiğini anlamıyorum. Trump’ın imza attığı kararname Avrupa’da pek çok ülkede fiilen uygulanan bir durum. AB üyesi ülkeler tel örgüler ördüler. AB korumacılığın alasını Türkiye’ye karşı yapıyor. 2017 bittiğinde başka bir dünyaya uyanacağız. Ama bu dünya savunduğumuz değerler açısından daha konsolide olmuş bir dünya mıdır yoksa daha polarize olmuş bir dünya mıdır?” İtalyan siyasetçi Federica Mogherini’nin, “Avrupa’da biz duvarlar örmeyiz köprüler inşa ederiz” cümlesinin güzel bir yaklaşım olduğunu söyleyen Çelik, “Çok doğru bir cümle ama pratikte ne kadar doğrudur?" diye sordu ve ekledi: "İki açıdan duvarlar örüyorlar köprüler inşa etmek yerine. Mültecilere karşı sorumluluklarını sadece Türkiye yerine getiriyor. Avrupa bu konudaki mükellefiyetlerini yerine getirmiyor. Yeni Berlin duvarları çok daha katı duvarlar oluşturuyorlar. AB’nin buradan çıkışının yolu geçmişte yaptığı gibi krizleri fırsatlara dönüştürmek olmalıydı. Müzakere zeminlerini güçlendirmeli, genişleme politikasını sürdürmek olmalıydı. Ama maalesef bunu başaramadılar. Bugün maalesef hepimizin ortak barışını güvenliğini riske sokan yaklaşımlar ürettiler. Bu tabloda Türkiye’nin merkezi rolü daha da belirginleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir savaştan söz edilen, Rusya-Amerika ilişkilerinin nasıl şekilleneceği, Suriye politikasının nasıl şekilleneceğinin sorulduğu bu dönemde Türkiye, bütün bu ülkelerle ilişkisi olan merkezi bir ülkedir.“ Terörle mücadele konusunda hiç kimse Türkiye kadar bedel ödemediğini söyleyen Çelik, “Fransa’da terörle mücadele konusunda daha olumlu bir yaklaşım olduğunu gördüm.” dedi. Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliğini onayladığı şeklinde kendisine bir not iletilen Bakan Çelik, “Karar artık aziz milletimizindir. İçine girdiğimiz bu bölgesel ve küresel türbülans içinde sistem krizlerine tahammülsüz olacağımız bir döneme giriyoruz. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. Daha konsolide olmuş bir yönetim şemasına kavuşmamız önemli” diye ekledi. Mart ayında AB-Türkiye zirvesi düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda yöneltilen bir soruya, “Bu zirve kararı alındı biliyorsunuz. Ama ben muhataplarıma hep şunu söyledim. Bir zirve olması gerektiğini, bu ilişkinin artık bu şekilde gitmeyeceğini söyledim. Her gün Türkiye aleyhinde bir sürü şey söylüyorsunuz. Ama kapaklı kapılarda Türkiye’nin AB, için ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bu çifte gündemle çifte vitesle daha fazla gidemeyiz. İlişkinin adını doğru koyalım, doğru şekilde ilerleyelim diyorum. Roma Anlaşması’nın 60’ıncı yıldönümüne Türkiye’ ve diğer aday ülkelerin davet edilmemesi de bu vizyon eksikliğinin bir göstergesidir. İngiltere’yi de davet etmediklerini söylüyorlar. Halbuki İngiltere AB’den çıkmak istiyor. Aday ülkeler ise girmek istiyor” yanıtını verdi. İlkbaharda Brexit süreci, Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleme sürecinin de başlayacağını belirten Ömer Çelik, AB’nin hakiki bir Birlik politikası üretmesi gerektiğini eskiden olduğu gibi krizi şansa dönüştürecek bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.