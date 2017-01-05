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(Görüntülü Haber) 74. Altın Küre Ödülleri pazar günü sahiplerini bulacak

Los Angeles () – Hollywood'da gözler 8 Ocak Pazar günü verilecek 74'üncü Altın Küre'de. Televizyon ve Sinema dünyasının yıldızlarının bir araya geldiği ödül mevsiminin ilk büyük ödülü olan ve 25 değişik dalda verilen Altın Küreler...

Los Angeles () – Hollywood'da gözler 8 Ocak Pazar günü verilecek 74'üncü Altın Küre'de. Televizyon ve Sinema dünyasının yıldızlarının bir araya geldiği ödül mevsiminin ilk büyük ödülü olan ve 25 değişik dalda verilen Altın Küreler pazar günü sahiplerini bulacak. Aralarında Türk üyesi Barbaros Tapan'ın da bulunduğu Hollywood yabancı gazeteciler derneği tarafından verilen Altın Küreler aynı zamanda Oscar ödüllerinin de habercisi özelliğinde. Bu sene 74'üncüsü düzenlenen Altın Küre ödül törenini Amerika’nın ünlü Talk Show sunucusu Jimmy Fallon sunacak. Bu senenin Bayan Altın küreleri ise ünlü aktor Sylvester Stallone'nin kızları Sophia , Sistine , Scarlet Stallone. Ödül töreni Los Angeles'ta tarihi Beverly Hilton otelinde düzenlenecek. Ödül töreni 236 ülkeden canlı olarak yayınlanacak.

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