(Görüntülü Haber) 3- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir

Tanzanya, 23 Ocak, - Resmi temaslarda bulunmak üzere Tanzanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile ortak düzenledikleri basın toplantısına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti. İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü ilgiyi göstereceğinden eminim. Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir. Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum. Somali'de olduğu gibi böyle kardeşlerimizin elinden tutuyoruz. Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi. 7’den 70’e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu örgüt sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir" dedi.