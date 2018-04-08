(Görüntülü Haber)3-Başbakan Yıldırım Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi
(Görüntülü Haber)3-Başbakan Yıldırım Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi
(Görüntülü Haber)3-Başbakan Yıldırım Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi
08 Nisan 2018 Pazar 15:13
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