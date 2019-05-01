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(Görüntülü) Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz

Venezuela () – Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin desteğini alan Juan Guaido, sosyal medyadan yayınladığı videoda, “Yarın sokaklarda olacağız” dedi.   Muhalif askerlerin başlattığı...

Venezuela () – Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin desteğini alan Juan Guaido, sosyal medyadan yayınladığı videoda, “Yarın sokaklarda olacağız” dedi.


 

Muhalif askerlerin başlattığı darbe girişiminde destekçilerini sokaklara çağıran Juan Guaido sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Maduro’nun ordunun desteğini almadığı ve saygısını kazanmadığını biliyoruz. Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak. Protestoların sonuç verdiğini gördük. Baskıya devam etmeliyiz” dedi.

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