(Görüntülü) Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz

Venezuela () – Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin desteğini alan Juan Guaido, sosyal medyadan yayınladığı videoda, “Yarın sokaklarda olacağız” dedi. Muhalif askerlerin başlattığı...

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41