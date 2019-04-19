(Görüntülü) Girne açıklarında dev hortum

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) turizm şehri Girne’de meydana gelen hortum paniğe neden oldu. Girne açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Girne ayrıca yoğun dolu yağışının etkisi altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle zaman zaman trafikte sıkışmalar oldu.