(Görüntülü) Fransa'da sarı yelekliler eylemleri 19'uncu haftasında

- Polis ile göstericiler arasındaki arbedede yere düşen yaşlı bir kadın gösterici ağır yaralandı

Fransa () - Fransa'da hükumetin ekonomik politikalarına karşı 17 Kasım'da başlayan 'Sarı Yelekliler' eylemleri 19'uncu haftasına girdi. On binlerce sarı yelekli, Fransa'nın birçok kentinde yürüyüş ve protesto gösterileri düzenledi. Nice'te göstericiler ile protestocular arasındaki arbede sırasında yaşlı bir kadın gösterici yere düştü. Başından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Fransa?da 'Sarı Yelekliler' gösterileri 19. haftasında. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un protestoculara karşı daha sert önlemler aldı. Champs-Élysées caddesi başta olmak üzere, bir çok bölgede gösteriler yasaklandı.

France 24?ün haberine göre, polis ve askeri personel göstericilere karşı görevlendirildi. 16 Mart?tan itibaren Paris?te görevlendirilen 5 bin polis memurunun bin 500?üne göstericileri gözaltına alma görevi verilirken, bin polis memuruna da kamu binalarını koruma görevi verildi. Polisin yanında askeri personel de görevlendirildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, 7 bin kişiden oluşan askeri personelin yarısını Paris?te, diğer yarısını ise Fransa?nın genelinde görevlendirdi. Açıklamada askerin, protestolara karşı değil; kamu binalarını korumak için görevlendirildiği belirtildi.

Nice-Matin gazetesinin yaptığı habere göre ise; Fransa?nın Nice kentindeki polis ekipleri, bir restoranın önünde yaklaşık 10 saattir toplanmakta olan sarı yeleklilerin etrafını sardı. Yerel saat ile 1140 sıralarında polis göstericilere doğru ilerlemeye başladı. Ancak, polisin ilerleyişi sırasında yere düşen 75 yaşlarındaki kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadına, çevredeki diğer vatandaşlar ve polis ekipleri yardım etti. Polisin göstericiler üzerine yürümesi zaman zaman arbedeye sebep olsa da, göstericilerin sakinliğini korumaya çalıştıkları belirtildi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar sosyal medyada Fransız polisine tepki gösterdi.