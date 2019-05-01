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(Görüntülü) Fransa'da 'sarı yelekliler' 1 Mayıs'ta sokakta...

Fransa () ? Fransa?da sarı yeleklilerin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler 1 Mayıs?ta da devam etti. Sarı yelekliler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Macron yönetimine karşı sürdürdükleri...

Fransa () ? Fransa?da sarı yeleklilerin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler 1 Mayıs?ta da devam etti.
Sarı yelekliler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Macron yönetimine karşı sürdürdükleri eylemlerine Fransa?nın başkenti Paris?te devam etti. 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere Paris?te güvenlik önlemlerini arttırdı. Yetkililer önlem olarak 580 dükkân ve restoranı kapatırken, 7 bin 400 polis ve jandarmanın şehrin hassas noktalarında konuşlandırıldığı belirtildi.
Ayrıca, France24 haber kanalında, polisin en az 165 eylemciyi gözaltına aldığına ve Champs-Elysées caddesi, Elysée Başkanlık Sarayı ve Notre-Dame Katedrali çevresi gibi bazı noktalarda eylemlerin yasaklandığına yer verildi. 

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