(Görüntülü) Fransa'da 'sarı yelekliler' 1 Mayıs'ta sokakta...

Fransa () ? Fransa?da sarı yeleklilerin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler 1 Mayıs?ta da devam etti.

Sarı yelekliler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Macron yönetimine karşı sürdürdükleri eylemlerine Fransa?nın başkenti Paris?te devam etti. 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere Paris?te güvenlik önlemlerini arttırdı. Yetkililer önlem olarak 580 dükkân ve restoranı kapatırken, 7 bin 400 polis ve jandarmanın şehrin hassas noktalarında konuşlandırıldığı belirtildi.

Ayrıca, France24 haber kanalında, polisin en az 165 eylemciyi gözaltına aldığına ve Champs-Elysées caddesi, Elysée Başkanlık Sarayı ve Notre-Dame Katedrali çevresi gibi bazı noktalarda eylemlerin yasaklandığına yer verildi.