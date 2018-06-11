İstanbul, 11 Haziran () - Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı. Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, çıkış nedeni henüz açıklanmayan yangın nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
(Görüntülü) Frankfurt Havalimanı'nda bir uçakta yangın çıktı
İstanbul, 11 Haziran () - Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı. Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, çıkış nedeni henüz açıklanmayan yangın nedeniyle Frankfurt...
11 Haziran 2018 Pazartesi 11:07
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