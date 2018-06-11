Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

(Görüntülü) Frankfurt Havalimanı'nda bir uçakta yangın çıktı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 11 Haziran () - Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale...

(Görüntülü) Frankfurt Havalimanı'nda bir uçakta yangın çıktı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 11 Haziran () - Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı.
Die Welt gazetesinde yer alan habere göre kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Bir uçak çekicide başlayan yangın, yolcu uçağına da sıçradı.
Frankfurt Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada yaralanan kimsenin olmadığını belirtti ve uçak seferlerine herhangi bir etkisi olup olmadığına dair bilgi vermedi.
Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, Frankfurt Havalimanı'nda uçak seferlerinde bazı aksamalar yaşanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325