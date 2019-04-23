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(Görüntülü) Filipinler’de deprem: 20 kişi kurtarıldı, 40 kişi enkaz altında

Filipinler () – Filipinler’de dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonucu Porac bölgesinde yıkılan bazı binalardan 20 kişinin kurtarıldığı, bir süpermarketin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 40 kişinin ise kurtarılmayı...

Filipinler () – Filipinler’de dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonucu Porac bölgesinde yıkılan bazı binalardan 20 kişinin kurtarıldığı, bir süpermarketin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 40 kişinin ise kurtarılmayı beklediği belirtildi.


 

Yerel medya, Filipinler’de gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Porac bölgesinde bulunan 4 katlı bir binadan 20 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Aynı zamanda Porac bölgesindeki bir süpermarketin yıkılması sonucu 40 kişinin enkaz altında kaldığı ve kurtarılmayı beklediği belirtildi. Arama ve kurtarma ekiplerinin, deprem sonucu oluşan elektrik arızaları nedeniyle, çok sayıda bölgeye jeneratör taşımaları gerektiği ve elektrik kesintilerinin işlerini zorlaştırdığı belirtildi.


 

ÜLKE BUGÜN DE SALLANDI



Bugün de yerel saatle 13:37'de merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesi olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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